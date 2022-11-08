Video Haber SON DAKİKA | İsveç Başbakanı Kristersson'dan üçlü muhtıra sözleri: Tüm taahhütleri yerine getireceğiz | Video
SON DAKİKA | İsveç Başbakanı Kristersson'dan üçlü muhtıra sözleri: Tüm taahhütleri yerine getireceğiz | Video

SON DAKİKA | İsveç Başbakanı Kristersson'dan üçlü muhtıra sözleri: Tüm taahhütleri yerine getireceğiz | Video

08.11.2022 | 20:02

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Son dakika haberi: İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gerçekleştirilen ortak basın toplantısında üçlü muhtıra ile ilgili verilen tüm taahhütleri yerine getireceklerini söyledi. Kristersson, "İsveç Türkiye'ye yapmış olduğu tüm taahhütlere riayet edecektir. İleride de müttefik olarak verilen taahhütleri yerine getirecektir. Üçlü muhtırayı tam olarak uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

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