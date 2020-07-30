Son dakika: Koronavirüs 30 Temmuz günlük vaka sayısı açıklandı! Vaka sayısı kaç oldu? | Video

Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüse karşı sürdürülen başarılı mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından hergün açıklanan güncel verilere göre 30 Temmuz'da son 24 saatte 43.236 test yapıldı, 967 vaka tespit edildi. 15 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken, 982 kişi sağlığına kavuştu. Bakan Koca güncel verileri sosyal medya hesabından "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561’E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000’i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın" notuyla paylaştı.