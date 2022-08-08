SON DAKİKA! KPSS'de yeni tarihler belli oldu

KPSS'de yeni tarihler belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada: " ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.