SON DAKİKA! KPSS'de yeni tarihler belli oldu

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KPSS'de yeni tarihler belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada: " ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.