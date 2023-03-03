SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde Sincar askeri sorumlusu etkisiz... | Video
Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'Sincar askeri sorumlusu' Saad Ali Bedel etkisiz hale getirildi.
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