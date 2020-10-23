Video Haber Son dakika! MSB'den açıklama! 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi! | Video

Son dakika! MSB'den açıklama! 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi! | Video

Son dakika! MSB'den açıklama! 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi! | Video
23.10.2020 | 21:33

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

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