Son dakika! MSB'den açıklama! 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi! | Video

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."