Son dakika: Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti | Video

Son dakika haberi... Türk felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı 72 yaşında vefat etti. Fikriyat.com yazarı olan Duralı son olarak TRT ekranlarında 'Felsefe Söyleşileri' adlı programı da yapmıştı.