SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Kacır, yüksek katma değerli ürünlerin üretimi ve ithal edilen teknolojilerin yerli olarak Türkiye'ye kazandırılması ile cari açığı bitirmek istediklerini söyledi. Deprem bölgesine şu ana kadar 30 milyar TL sanayi teşviği verildiğini ifade eden Kacır, bu desteklerin süreceğini söyledi. Kacır, Türkiye'nin uzay misyonu kapsamında Ay'a ilk roketi 1.5 yıl içinde göndermeyi planladığını da bildirdi.