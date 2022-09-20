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00:28
SON DAKİKA: UEFA'dan Rusya kararı! EURO 2024'ten men edildi... | Video 20.09.2022 | 18:35
02:16
Kaş açıklarında faciadan dönüldü | Video 20.09.2022 | 18:33
00:55
Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü | Video 20.09.2022 | 18:36
01:29
Hakkari'de menfeze EYP yerleştirmeye çalışan teröristler kamerada | Video 20.09.2022 | 17:49
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Şırnak’ta PKK/KCK operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı | Video 20.09.2022 | 17:42
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JAK'ın nefes kesen operasyonu kamerada | Video 20.09.2022 | 17:36
03:57
Salih Tuna | Onun hamurunda var 20.09.2022 | 16:49
02:49
Hilal Kaplan | 'Dünya'nın en iyi başkanı' 20.09.2022 | 16:43
04:24
Mahmut Övür | Akşener ne yapmaya çalışıyor? 20.09.2022 | 16:38
02:58
Mehmet Barlas | Böyle müttefiklik olmaz olsun 20.09.2022 | 16:35
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Son Dakika: AYM'den HDP kararı | Video 20.09.2022 | 11:46
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Ünlü isimlerden Acun Ilıcalı’ya hastanede ziyaret | Video 19.09.2022 | 23:57
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Kraliçe II. Elizabeth son yolculuğuna uğurlandı | Video 19.09.2022 | 23:02
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Katliam yapan şüpheli gözaltına alındı | Video 19.09.2022 | 22:02
Son dakika... UEFA, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle EURO 2024'ten men edildiğini açıkladı.