Son dakika | Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı: Saldırgan kaçtı! Polis soruşturma başlattı | Video
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Son dakika haberi: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırı düzenlendi. Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İşte son dakika haberinin detayları...