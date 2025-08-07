Video Haber Suç örgütünden Özgür Özel'e VIP makam aracı! | Video
07.08.2025 | 09:26

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir iddia ortaya atıldı. Eski MHP milletvekili Arzu Erdem’in katıldığı bir TV programında ekrana getirilen belgeler suç örgütüyle CHP arasındaki ilişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Erdem, CHP Genel Başkanı Özel’den bu tür ilişkilerini kamuoyuna açıklamasını istedi. Bombaya karşı dayanıklı olan VIP minibüsün bir buçuk yıl Özgür Özel’e tahsis edildiği, güzergah bilgileri ve kullanım zamanlarıyla net şekilde yer aldı.

