Suriyeli Musa'nın yürek sızlatan görüntüsü! "Babam öldükten sonra kimse bana ceket almadı!" | Video

2011 yılında başlayan milyonlarca insanın yurdundan uzak kalmasına, yüzbinlerce insanın ise ölümüne sebep olan Suriye iç savaşından dönem dönem yürek sızlatan görüntüler geliyor. Arap bir televizyon kanalı tarafından yapılan programda ekrana gelen Musa'nın duygu yüklü ifadeleri kısa sürede binlerce insan tarafından izlendi ve paylaşıldı...