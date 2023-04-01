Temel Karamollaoğlu: "İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesin değil" | Video
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunurken cumhurbaşkanlığı yardımcısı hakkında konuştu. Karamollaoğlu, "Seçimden sonra şartlara göre İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması kesin değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nın insiyatifinde. Aslolan 5 cumhurbaşkanı yardımcısı" ifadelerini kullandı.
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