Terör örgütünden kaçan terörist itiraflar! "Hamile kalan kadın teröristler..."
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Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist Çekdar kod adlı Selman Arslan ifadesinde son dönemde çok sayıda örgüt üyesi kadının hamile kaldığını, örgüt yönetiminin ise kadınları kürtaja zorlandığını anlattı. Kürtaj yapılamayacak durumda olan terör örgütü üyesi kadınların Mahmur Kampında doğum yaptığını, bebeklerinin ise burada yaşayan ailelere verildiğini söyledi.