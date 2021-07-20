Video Haber THY kabin memurları, Kurban Bayram'ında 100 çocuğa bisiklet hediye etti

THY kabin memurları, Kurban Bayram'ında 100 çocuğa bisiklet hediye etti

THY kabin memurları, Kurban Bayram'ında 100 çocuğa bisiklet hediye etti
20.07.2021 | 11:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

THY kabin memurları, Kurban Bayram'ında 100 çocuğa bisiklet hediye etti 01:34
THY kabin memurları, Kurban Bayram'ında 100 çocuğa bisiklet hediye etti 20.07.2021 | 11:29
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş duyuru! '39 terörist etkisiz hale getirildi' 00:35
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş duyuru! '39 terörist etkisiz hale getirildi' 20.07.2021 | 11:08
Selçuk Bayraktar'dan MİUS açıklaması Hedefimiz 2023'te ilk uçuşu gerçekleştirmek | Video 03:42
Selçuk Bayraktar'dan MİUS açıklaması "Hedefimiz 2023'te ilk uçuşu gerçekleştirmek" | Video 20.07.2021 | 11:03
Baykar Savunma’dan Muharip İnsansız Uçak sistemi paylaşımı! 00:24
Baykar Savunma’dan Muharip İnsansız Uçak sistemi paylaşımı! 20.07.2021 | 10:40
Başkan Erdoğan^'dan KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde önemli mesajlar 20:23
Başkan Erdoğan^'dan KKTC'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümünde önemli mesajlar 20.07.2021 | 10:34
Başkan Erdoğan Maraş'ta yeni dönemin kapıları açılacak 07:43
Başkan Erdoğan "Maraş'ta yeni dönemin kapıları açılacak" 20.07.2021 | 10:29
Başkan Erdoğan Herhalde bunun iznini sizden alacak değiliz? 07:51
Başkan Erdoğan "Herhalde bunun iznini sizden alacak değiliz?" 20.07.2021 | 10:21
Adil Öksüz'ün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:33
Adil Öksüz'ün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.07.2021 | 10:02
Başkan Erdoğan KKTC'de Atatürk Anıtında düzenlenen törene katıldı, Anıt Defteri'ni imzaladı | Video 05:10
Başkan Erdoğan KKTC'de Atatürk Anıtında düzenlenen törene katıldı, Anıt Defteri'ni imzaladı | Video 20.07.2021 | 09:17
Hudut Kartalları bayramda da sınır nöbetinde | Video 08:25
"Hudut Kartalları" bayramda da sınır nöbetinde | Video 20.07.2021 | 08:39
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Bu bayram diğer 3 bayramdan farklı | Video 01:52
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Bu bayram diğer 3 bayramdan farklı | Video 20.07.2021 | 08:38
Başkan Erdoğan, bayram namazı sonra halka hitap etti | Video 01:30
Başkan Erdoğan, bayram namazı sonra halka hitap etti | Video 20.07.2021 | 08:48
Ali Erbaş, Bayram hutbesini KKTC'deki Hala Sultan Camii'nde okudu | Video 18:12
Ali Erbaş, Bayram hutbesini KKTC'deki Hala Sultan Camii'nde okudu | Video 20.07.2021 | 08:47
Başkan Erdoğan'dan bayram namazı sonrası Kabil mesajı | Video 10:01
Başkan Erdoğan'dan bayram namazı sonrası Kabil mesajı | Video 20.07.2021 | 08:44
Başkan Erdoğan, Cudi'de üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı | Video 03:34
Başkan Erdoğan, Cudi'de üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı | Video 19.07.2021 | 23:39
Başkan Erdoğan, Cudi'de üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı | Video 00:24
Başkan Erdoğan, Cudi'de üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı | Video 19.07.2021 | 23:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti | Video 01:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti | Video 19.07.2021 | 21:52
Biden söyledi, Başkan Savaş doğruladı | Video 01:55
Biden söyledi, Başkan Savaş doğruladı | Video 19.07.2021 | 20:35
Son dakika: Bağdat'ta patlama: 22 kişi hayatını kaybetti | Video 01:52
Son dakika: Bağdat'ta patlama: 22 kişi hayatını kaybetti | Video 19.07.2021 | 20:13
Son dakika: 19 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video 03:08
Son dakika: 19 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum | Video 19.07.2021 | 20:06

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası seyahatlerin yeniden başlamasıyla birlikte Türk Hava Yolları’nın dünyanın dört bir yanındaki uçuş noktalarına yoğun bir şekilde uçmaya başlayan kabin memurları iyilik peşinde koşmaktan da vazgeçmiyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

"Havacı İsterse Yapar" sloganlarıyla bugüne kadar pek çok projeyi hayata geçiren gönüllü kabin memurları, bisiklet projelerini sosyal medya ağı Instagram'daki 7 bine yakın takipçileriyle paylaştı.

Yardımseverlerin desteğiyle yaklaşık 10 günde 100 bisiklet için gerekli desteği toplayan isimsiz kahramanlar bisikletlerin 40 tanesini Bahçelievler ve Üsküdar'daki çocuk esirgeme kurumlarına, 60 tanesini ise İstanbul'un Dudullu, Yeni Bosna, Avcılar ve Küçükçekmece bölgelerindeki dar gelirli ailelerin çocuklarına hediye etti. Çocukların bisiklet sevinci ile duygu dolu anlar yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bisiklet Projeleri ile ilgili "İsimsizlerTK" ekibi kurucu gönüllüsü Burak Savaş Oğuz, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana pek çok projeyi hayata geçirdik, bu projelerin tamamında 7 bin kişilik ailemizin desteği var. Bugün bizi bu harekete iten aslında bizim çocukluğumuz, çocukluğumuzda bize ulaşan yardım elleri sayesinde güzel anılarımız oldu. Bugün de biz o el oluyoruz ki bu çocuklar hem bugün mutlu olsunlar hem de yarınlarımıza umut saçsınlar. Onların yüzündeki gülümsemeye sebep olmak bizleri gururlandırıyor."

Dernek gönüllüsü kabin memuru Sümeyye Doğan ise "Öncelikle bu projeye katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Çocukların yüzlerini biraz olsun güldürmek onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Bunu biraz olsun başardıysak ne mutlu bize. Onlar bizim geleceğimiz ve gülümseten bir gelecek için bugün burada olmalıyız. Bizi duyan herkesi de bu güzel hissi yaşamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gökte tanışıp yerde iyilik için buluşuyorlar

Gökyüzünde tanıştıkları arkadaşları ile yeryüzünde ihtiyaç sahibi kimselere dokunan kabin memurları kurban bayramı organizasyonları sonrası 41. projelerini tamamlamış oldu.

Pandemi döneminde 1007 aileye hijyen ürünü ve erzak ulaştıran iyilik elçileri Elazığ ve İzmir depremlerinde de etkilenen bölge halkına yardıma uçtu. Yardımsever arkadaşlarını "aile" olarak tanımlayan gurup bir diğer çalışmaları ile de Mardin'de bir anasınıfı ve Ağrı'da bir kütüphane açtı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ise konuya ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yüzden fazla ülkeye uçuyoruz ama böyle anlarda dünyayı yeniden keşfediyoruz. Türk Hava Yolları ailemizin değerli kabin memurları bu bayram 100 çocuğu bisiklet hediyeleri ile sevindirdi. Minik dostlarımız hangi rotada sürmek isterse biz o rotada onlarla olmaya devam edeceğiz."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA