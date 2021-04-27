THY'den izin belgesi açıklaması | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
THY'den izin belgesi açıklaması | Video 27.04.2021 | 19:41
00:30
Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe ve kızının park keyfi | Video 27.04.2021 | 19:31
04:17
01:53
02:12
14:41
00:09
04:34
Erman Toroğlu | Dost acı söyler sevgili Serdar Tatlı! 27.04.2021 | 15:31
07:23
Nihat Hatipoğlu | Namaz dinin direğidir 27.04.2021 | 15:28
05:12
Hıncal Uluç | Biraz Amerikan iç siyaseti... Biraz da... 27.04.2021 | 15:26
03:50
Kayıp Reşat Baş'ın ağabeyi Mustafa Baş canlı yayında... 27.04.2021 | 14:07
00:59
04:13
Hasan Basri Yalçın | Biden’cılar, mutlu musunuz? 27.04.2021 | 12:25
00:32
İhanet belgelendi! Savunma Sanayi’deki projeleri yurtdışına sızdırmışlar 27.04.2021 | 12:00
04:53
Burhanettin Duran | Biden’ın kararının ikili ilişkilere zararı 27.04.2021 | 12:01
44:17
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 27.04.2021 | 11:25
04:55
Salih Tuna | Hepiniz AK Parti’deydiniz 27.04.2021 | 11:28
06:00
Yavuz Donat | Kadınlar Pazarı 27.04.2021 | 11:27
02:12
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, seyahat izin belgesinin yalnızca yurtiçi uçuşlar için gerekli olduğunu belirterek, "Yurtdışı uçuşlarınızı izin belgesine ihtiyaç duymadan, seyahat edeceğiniz ülkenin şartlarını dikkate alarak (pcr test sonucu vb.) gerçekleştirebilirsiniz." dedi.