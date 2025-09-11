Video Haber TMSF'den "Can Holding" açıklaması | Video
TMSF'den

TMSF'den "Can Holding" açıklaması | Video

11.09.2025 | 12:47

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde 'basiretli tacir' anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir" denildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
TMSF'den Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı. İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme kararıyla Can Holding'e bağlı 121 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atandığının belirtildiği açıklamada, "Bu dönemde TMSF'nin temel amacı, şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesidir. Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde 'basiretli tacir' anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir. Ayrıca grup bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları, kamu sorumluluğu bilinciyle yönetilecektir. Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TMSF’den Can Holding açıklaması | Video 00:59
TMSF'den "Can Holding" açıklaması | Video 11.09.2025 | 12:47
SON DAKİKA: Can Holding’e operasyon! İşte 86 milyar liralık para trafiği: Kara parayı böyle aklamışlar! | Video 39:02
SON DAKİKA: Can Holding'e operasyon! İşte 86 milyar liralık para trafiği: Kara parayı böyle aklamışlar! | Video 11.09.2025 | 11:27
İBB’nin yeni ulaşım zam teklifine AK Parti’den tepki | Video 02:40
İBB'nin yeni ulaşım zam teklifine AK Parti'den tepki | Video 11.09.2025 | 09:13
SON DAKİKA: Can Holding’e operasyon: HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! | Video 09:00
SON DAKİKA: Can Holding'e operasyon: HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! | Video 11.09.2025 | 08:24
Can Holding’in HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! Kenan Tekdağ dahil 8 gözaltı kararı 08:28
Can Holding'in HaberTürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu! Kenan Tekdağ dahil 8 gözaltı kararı 11.09.2025 | 07:48
SON DAKİKA | Can Holding’e operasyon: 8 gözaltı 03:13
SON DAKİKA | Can Holding'e operasyon: 8 gözaltı 11.09.2025 | 07:35
Trump’ın müttefiki sağcı aktivist Charlie Kirk’e silahlı saldırı! O anlar kamerada 00:11
Trump'ın müttefiki sağcı aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı! O anlar kamerada 10.09.2025 | 22:44
Gürsel Tekin CHP’nin İstanbul İl Başkanlığına geldi, kısa süre sonra ayrıldı | Video 01:07
Gürsel Tekin CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına geldi, kısa süre sonra ayrıldı | Video 10.09.2025 | 14:30
CHP’li meclis üyesinin TİP’li başkana ettiği küfür ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 01:47
CHP'li meclis üyesinin TİP'li başkana ettiği küfür ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 10.09.2025 | 10:04
4 gün mesai Türkiye’de olabilir mi? İşte detaylar! | Video 04:56
4 gün mesai Türkiye'de olabilir mi? İşte detaylar! | Video 10.09.2025 | 10:00
Antalya Belediyesi’ne yeni rüşvet operasyonu: 17 gözaltı | Video 01:41
Antalya Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 17 gözaltı | Video 10.09.2025 | 09:43
Bakan Yerlikaya: 53 FETÖ şüphelisi yakalandı | Video 00:27
Bakan Yerlikaya: "53 FETÖ şüphelisi yakalandı" | Video 10.09.2025 | 08:18
Hamas yetkilileri A Haber’e konuştu! 04:15
Hamas yetkilileri A Haber’e konuştu! 09.09.2025 | 18:23
Haşmet Babaoğlu | Yeniden okullu olduk ama... 02:58
Haşmet Babaoğlu | Yeniden okullu olduk ama... 09.09.2025 | 16:48
Hilal Kaplan | ‘Kurucu parti’den polis barikatlarına 04:39
Hilal Kaplan | ‘Kurucu parti’den polis barikatlarına 09.09.2025 | 16:46
Okan Müderrisoğlu | Hangi CHP? 03:54
Okan Müderrisoğlu | Hangi CHP? 09.09.2025 | 16:44
Bercan Tutar | Gazze sadece buzdağının görünen kısmı 04:32
Bercan Tutar | Gazze sadece buzdağının görünen kısmı 09.09.2025 | 16:42
Salih Tuna | Gürsel Tekin nasıl kurtulur? 04:37
Salih Tuna | Gürsel Tekin nasıl kurtulur? 09.09.2025 | 16:40
Yavuz Donat | Ey sağduyu! Nerdesin? 08:44
Yavuz Donat | Ey sağduyu! Nerdesin? 09.09.2025 | 16:39
SON DAKİKA: İzmir’de 2 polisi şehit etmişti: İşte 16 yaşındaki saldırganın evi! | Video 06:15
SON DAKİKA: İzmir'de 2 polisi şehit etmişti: İşte 16 yaşındaki saldırganın evi! | Video 09.09.2025 | 10:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY