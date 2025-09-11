TMSF'den "Can Holding" açıklaması | Video
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde 'basiretli tacir' anlayışıyla idare edilerek istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir" denildi.
TMSF'den "Can Holding" açıklaması | Video 11.09.2025 | 12:47
