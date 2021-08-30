Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyaret etti! | Video

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde yaz tatili için Ayvalık'a gitti. Ayvalık'ta Hülya Avşar ile bir araya gelen İbrahim Tatlıses, tatilden bir video paylaştı. İbrahim Tatlıses paylaşımın hemen altına Hülya Avşar'a anlamlı bir mesaj verdi. Ünlü şarkıcı Avşar'a, "Ya sen nasıl bir insansın, sen nasıl bir dostsun. Haftanın 5 günü 'İbo' cuğum nasılsın? iyi misin? sağlığın yerinde mi?' der mi bir insan? O bir Hülya Avşar, der kardeşim. İşte Hülya Avşar böyle bir insan tanımadıysanız tanıyın. Ben dersem doğrudur. Çünkü bana inancınızı biliyorum." ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...