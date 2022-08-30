Ünsal Ban’ın şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
27:59
06:42
00:21
14:23
04:08
04:12
20:22
00:53
Tarsus Şehir Mezarlığı’nda akraba kavgası: 6 yaralı, 10 gözaltı | Video 30.08.2022 | 18:11
04:00
Burhanettin Duran | Seçimlere endeksli 'gerilim' kontrolden çıkmamalı 30.08.2022 | 17:17
02:46
Hilal Kaplan | Sessiz bir kadın devrimi 30.08.2022 | 17:15
03:09
Mehmet Barlas | Turkuvaz Medya neden hedefte? 30.08.2022 | 17:12
03:35
03:15
03:42
02:43
26:17
Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti | Video 30.08.2022 | 13:53
07:25
Son Dakika: Bayraktar Kızılelma TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilendi | Video 30.08.2022 | 12:18
02:48
17:42
01:20
Son Dakika: Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video 30.08.2022 | 11:21
Eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban’ın uzun yıllardır yanında çalışan ve aynı zamanda şoförü olan, gözaltındaki Ahmet K.’nın Gölbaşındaki evi polis ekiplerince basıldı. O sırada evde bulunan Ahmet K’nın eşi Neslihan K.ve baldızı Zeynep Naz H. evrak ve djital metaryalleri yakarken yakalandı.