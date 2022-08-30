Ünsal Ban’ın şoförünün evine baskın! Eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı | Video

Eski THK Üniversitesi rektörü Ünsal Ban’ın uzun yıllardır yanında çalışan ve aynı zamanda şoförü olan, gözaltındaki Ahmet K.’nın Gölbaşındaki evi polis ekiplerince basıldı. O sırada evde bulunan Ahmet K’nın eşi Neslihan K.ve baldızı Zeynep Naz H. evrak ve djital metaryalleri yakarken yakalandı.