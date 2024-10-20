Yenidoğan Çetesi skandalı Türkiye'yi salladı! İşte kapatılan o özel hastaneler | Video
Türkiye'nin gündemi Yenidoğan Çetesi skandalı. SGK'dan para almak için yeni doğmuş bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk eden ve göz göre göre ölümlerine yol açan çetenin faaliyetleri, şaşkınlık yarattı. Aileleri kandıran, bebekleri ölüme terk eden şebeke çökertilirken soruşturmada adı geçen hastaneler de birer birer kapatıldı.
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