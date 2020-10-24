Yeren düşmesine sebep olan motosikleti tekmeledi | Video
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Antalya’da parkta gençler arasında çıkan kavgada kaçan kişiyi kovalayan genç motosiklete çarpıp düşünce, yoldan geçen aracın altında kalma tehlikesi yaşadı. Duruma sinirlenen gencin arkaaşı motosikleti tekmeleyerek düşürürken, yere düşen genç de kalkıp motosiklete tekme attı.