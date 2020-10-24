Video Haber Yeren düşmesine sebep olan motosikleti tekmeledi | Video

Yeren düşmesine sebep olan motosikleti tekmeledi | Video

Yeren düşmesine sebep olan motosikleti tekmeledi | Video
24.10.2020 | 13:59

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Antalya’da parkta gençler arasında çıkan kavgada kaçan kişiyi kovalayan genç motosiklete çarpıp düşünce, yoldan geçen aracın altında kalma tehlikesi yaşadı. Duruma sinirlenen gencin arkaaşı motosikleti tekmeleyerek düşürürken, yere düşen genç de kalkıp motosiklete tekme attı.

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