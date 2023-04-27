Video Haber YHT ilk sivil seferine tam kapasite çıktı | Video
YHT ilk sivil seferine tam kapasite çıktı | Video

YHT ilk sivil seferine tam kapasite çıktı | Video

27.04.2023 | 09:39

Geçtiğimiz gün hizmete alınan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında sivillere açık ilk sefer bugün gerçekleşti, 480 yolcu kapasiteli tren ilk seferine tam kapasite çıktı.

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Türkiye'nin mega projelerinden birisi olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katılımıyla düzenlenen törenle hizmete alınmıştı. YHT ilk sivil seferini bugün gerçekleştirdi. Mayıs ayı sonuna kadar yolcularına ücretsiz hizmet verecek hatta ilk sivil yolcu taşıması bugün saat 08.00'de gerçekleşti. Bir tren Sivas'tan Ankara'ya hareket ederken diğer bir trende aynı saatte Ankara'dan Sivas'a hareket etti. 480 yolcu kapasiteli her iki treninde tam kapasite ile hareket ettiği öğrenildi. Karşılıkla hareket eden her iki treninde; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli istasyonlarından yolcularını indirip bindirerek seferlerini 2 saat 35 dakikada tamamlaması hedefleniyor.

Yüksek hızlı tren yolcusu Saliha kaya, gezmek için gittiğini söyleyerek hayırlı olmasını diledi.

"SİVAS İÇİN BÜYÜK BİR NİMET"
Yüksek hızlı tren yolcusu Bahattin Danış, Yüksek hızlı trenin Sivas için büyük bir nimet olduğunu ifade ederek, "Çok mutluyuz. Sivas olarak yıllarca bekliyorduk zaten. Bu zamana nasip oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Allah'ım cumhurbaşkanımızı her türlü beladan korusun. Sivas için büyük bir nimet. Biletimizi aldık gidiyoruz. Dönmek isteyen akşam veya ertesi gün dönüyor, çok güzel bir şey. İş maksadıyla gidiyorum. Ücretsiz olması da çok güzel. Yapmış olduklarını inkar edemeyiz. Bu devlet için çok şeyler yaptı cumhurbaşkanımız. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.
Ankara-Sivas arasındaki 603 km mesafeyi 405 km'ye düşürecek olan Ankara-Sivas hızlı tren hattı ile 12 saat olan seyahat süresi 2 saate düşüyor. Yüksek Hızlı Tren, Mayıs ayı sonuna kadar günde üç seferle Ankara-Sivas arasında ücretsiz olarak hizmet verecek.

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