Video Haber Yunanistan’da taksiciler 48 saatlik greve gitti
Yunanistan’da taksiciler 48 saatlik greve gitti

Yunanistan’da taksiciler 48 saatlik greve gitti

27.02.2024 | 21:03

Yunanistan’da taksiciler 48 saatlik grev başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zelenskiy, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman ile bir araya geldi 00:53
Zelenskiy, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman ile bir araya geldi 27.02.2024 | 21:24
İlkokulda düşerek beyin kanaması geçirmişti: Küçük Mira’nın hayali Başkan Erdoğan’ı görmek | VİDEOHABER 02:56
İlkokulda düşerek beyin kanaması geçirmişti: Küçük Mira’nın hayali Başkan Erdoğan’ı görmek | VİDEOHABER 27.02.2024 | 21:11
Yunanistan’da taksiciler 48 saatlik greve gitti 01:16
Yunanistan’da taksiciler 48 saatlik greve gitti 27.02.2024 | 21:03
Özgür Özel’in sözleri alay konusu oldu: Atatürk Bilecik’i sakın kaybetmeyin diyor 00:46
Özgür Özel'in sözleri alay konusu oldu: Atatürk "Bilecik'i sakın kaybetmeyin" diyor 27.02.2024 | 18:49
Cumhur İttifakı adayının seçim minibüsü kundaklandı | Video 01:22
Cumhur İttifakı adayının seçim minibüsü kundaklandı | Video 27.02.2024 | 16:07
Başkan Erdoğan’dan Manisa mitinginde önemli açıklamalar | Video 36:48
Başkan Erdoğan'dan Manisa mitinginde önemli açıklamalar | Video 27.02.2024 | 15:19
Malatya’da 25 bin 302 köy evi hak sahiplerine teslim edilecek! Bakan Özhaseki A Haber’e konuştu | Video 09:18
Malatya'da 25 bin 302 köy evi hak sahiplerine teslim edilecek! Bakan Özhaseki A Haber'e konuştu | Video 27.02.2024 | 14:30
Kafes-46 Operasyonu’nda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 02:23
"Kafes-46" Operasyonu'nda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 27.02.2024 | 13:01
Murat Kurum’dan İstanbullulara denizin altından yeni tünel müjdesi | Video 25:51
Murat Kurum'dan İstanbullulara denizin altından yeni tünel müjdesi | Video 27.02.2024 | 12:41
MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon: YPG’nin sözde sorumlusu Emine Seyid Ahmed etkisiz! | Video 00:24
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: YPG'nin sözde sorumlusu Emine Seyid Ahmed etkisiz! | Video 27.02.2024 | 10:09
Dışişleri Bakanı Fidan, Marcela Guerra Castillo ile görüştü | Video 00:21
Dışişleri Bakanı Fidan, Marcela Guerra Castillo ile görüştü | Video 27.02.2024 | 08:56
Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Büyükelçiliği’ni ziyaret etti | Video 00:54
Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Büyükelçiliği’ni ziyaret etti | Video 27.02.2024 | 08:56
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 56 ilde tefecilere operasyon: 147 gözaltı! | Video 01:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 56 ilde tefecilere operasyon: 147 gözaltı! | Video 27.02.2024 | 08:50
Dışişleri Bakanı Fidan, Meksikalı mevkidaşı Alicia Bárcena Ibarra ile görüştü | Video 00:24
Dışişleri Bakanı Fidan, Meksikalı mevkidaşı Alicia Bárcena Ibarra ile görüştü | Video 27.02.2024 | 08:51
Ayvalık polisi 7 bin 194 uyuşturucu hap ele geçirdi 00:12
Ayvalık polisi 7 bin 194 uyuşturucu hap ele geçirdi 27.02.2024 | 00:12
Macaristan’ın yeni Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok oldu 08:05
Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok oldu 26.02.2024 | 23:28
Kadın yolcu 3 Kilo 13 gram metamfetamin ile yakalandı 00:18
Kadın yolcu 3 Kilo 13 gram metamfetamin ile yakalandı 26.02.2024 | 23:28
Tabelayı vurdu, sosyal medyada yayınladı, kendisini ele verdi! 00:11
Tabelayı vurdu, sosyal medyada yayınladı, kendisini ele verdi! 26.02.2024 | 23:22
Hakkari’de yolda mahsur kalan araç içindeki iki kişi kurtarıldı 00:27
Hakkari'de yolda mahsur kalan araç içindeki iki kişi kurtarıldı 26.02.2024 | 23:14
Çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı 03:05
Çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı 26.02.2024 | 21:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA