Zeytinburnu’nda tramvay ve otomobilin karıştığı kaza kamerada | Video

Zeytinburnu’nda ‘U’ dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yapan otomobil ile tramvay çarpıştı. Araç sürücüsü bulunduğu yerde sıkışırken, Zeytinburnu-Topkapı arası tramvay seferleri durdu. Kaza aynı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.