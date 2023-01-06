Video Haber Zeytinburnu’nda tramvay ve otomobilin karıştığı kaza kamerada | Video
Zeytinburnu’nda tramvay ve otomobilin karıştığı kaza kamerada | Video

Zeytinburnu’nda tramvay ve otomobilin karıştığı kaza kamerada | Video

06.01.2023 | 22:23

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Zeytinburnu’nda ‘U’ dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yapan otomobil ile tramvay çarpıştı. Araç sürücüsü bulunduğu yerde sıkışırken, Zeytinburnu-Topkapı arası tramvay seferleri durdu. Kaza aynı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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