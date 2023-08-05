Video Magazin Bahar Şahin'in sevgilisinden İspanyolca öğrenmeye çalıştığı anlar sosyal medyaya damga vurdu | Video
Bahar Şahin'in sevgilisinden İspanyolca öğrenmeye çalıştığı anlar sosyal medyaya damga vurdu | Video

Bahar Şahin'in sevgilisinden İspanyolca öğrenmeye çalıştığı anlar sosyal medyaya damga vurdu | Video

05.08.2023 | 11:37

Bir dönem Reynmen ve Doruhan Toköz ile yaşadığı aşklarla adından söz ettiren Bahar Şahin, şimdilerde yeni ilişkisiyle gündemde. Bir süredir özel hayatında sessizliğe gömülen güzel oyuncu, Instagram hesabından yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Gönlünü İspanyol şarkıcıya kaptıran Şahin, yeni sevgilisiyle fotoğrafını "aşk gerçekti" notuyla paylaştı. Bahar Şahin'in sevgilisinden İspanyolca öğnremeye çalıştığı anlar ise sosyal medyaya damga vurdu.

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