Video Magazin Berfu Yenenler, oğlu Kuzey'in emanetini depremzede çocuğa teslim etti | Video
Berfu Yenenler, oğlu Kuzey'in emanetini depremzede çocuğa teslim etti | Video

Berfu Yenenler, oğlu Kuzey'in emanetini depremzede çocuğa teslim etti | Video

22.02.2023 | 10:53

Deprem bölgesini ziyaret eden Berfu Yenenler, çocuklara oyuncaklar hediye ederek oğlu Kuzey'in de en sevdiği oyuncağını bir depremzede çocuğa verdiği anları "Emanetimi teslim ettim" notuyla paylaştı.

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