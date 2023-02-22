Berfu Yenenler, oğlu Kuzey'in emanetini depremzede çocuğa teslim etti | Video

Deprem bölgesini ziyaret eden Berfu Yenenler, çocuklara oyuncaklar hediye ederek oğlu Kuzey'in de en sevdiği oyuncağını bir depremzede çocuğa verdiği anları "Emanetimi teslim ettim" notuyla paylaştı.