Eda Taşpınar ve sevgilisinden aşk dolu pozlar | Video

Bronzluğuyla ve bitmek bilmeyen tatilleriyle konuşulan sosyetik güzel Eda Taşpınar, cesur pozlarıyla ağızları açık bırakıyor. Daha önceleri kimliğini açıklamaktan çekindiği sevgilisiyle tatile çıkan Eda Taşpınar geçtiğimiz ay sevgilisiyle dudak dudağa verdiği poz ile aşkını ilan etmişti. Sosyetik güzel son olarak sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaştı.