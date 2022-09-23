Fahriye Evcen oğlu Karan ile top savaşı yaptı! Eğlenceli halleri yüzleri gülümsetti | Video

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. 4 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in bebeğinin cinsiyeti erkek olarak açıklanmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak muhteşem evlerinin bahçesinden paylaşımda bulunmuştu. Fahriye Evcen son olarak oğlu Karan ile ev hallerini paylaştı. Güzel oyuncunun oğlu Karan ile eğlenceli halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile top savaşı!