Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten oğulları Karan ile yeni yıl paylaşımı | Video

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İkinci çocukları için gün sayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği ünlü isimlerden. 2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran ünlü çift şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti son olarak yeni yıl paylaşımında bulundu. İkilinin ailece veriği pozlara ise Fahriye Evcen'in güzelliği damga vurdu.