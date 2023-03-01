Kazım Akşar’dan acı haber gelmişti! Usta oyuncu Kazım Akşar, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı! | Video
Kara Melek, Kadın isterse, Kurtlar Vadisi, Küçük Hanımefendi ve Yağmurdan Kaçarken gibi birçok projede rol alan usta oyuncu Kazım Akşar'dan kahreden haber geçtiğimiz gün geldi. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybeden Kazım Akşar, bugün Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncu için Akyaka Mahallesi Akyaka Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine oyuncunun yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
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