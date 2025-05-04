Neslihan Atagül, merak edilen bebeğini paylaştı | Video

2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarda ilk çocuklarını dünyaya getirmişti. Hayranlarının merakla takip ettiği ünlü çiftin, bebekleriyle çektikleri ilk aile pozları büyük ilgi görmüştü. Neslihan Atagül, bakın sosyal medyada oğlunu nasıl paylaştı, işte detaylar!