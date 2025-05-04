Video Magazin Neslihan Atagül, merak edilen bebeğini paylaştı | Video
Neslihan Atagül, merak edilen bebeğini paylaştı | Video

Neslihan Atagül, merak edilen bebeğini paylaştı | Video

04.05.2025 | 15:35

2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarda ilk çocuklarını dünyaya getirmişti. Hayranlarının merakla takip ettiği ünlü çiftin, bebekleriyle çektikleri ilk aile pozları büyük ilgi görmüştü. Neslihan Atagül, bakın sosyal medyada oğlunu nasıl paylaştı, işte detaylar!

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