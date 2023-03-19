Nusret, leopar desenli şortuyla ayna karşısında spor yaptı! Tarzıyla olay oldu | Video
Dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe, sosyal medya paylaşımıyla olay oldu. Nusret Gökçe, leopar desenli şortu ve siyah çoraplarıyla ayna karşısında spor yaptığı anları yayınladı. Nusret, tarzıyla dikkat çekti.
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