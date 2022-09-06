Video Magazin Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım konsere el ele geldi! | Video
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım konsere el ele geldi! | Video

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım konsere el ele geldi! | Video

06.09.2022 | 22:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım konsere el ele geldi! | Video 01:54
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım konsere el ele geldi! | Video 06.09.2022 | 22:16
Burak Çelik ile Aslı Turanlı hakkındaki aşk iddiası doğru çıktı! İkili mekan çıkışı böyle görüntülendi | Video 00:36
Burak Çelik ile Aslı Turanlı hakkındaki aşk iddiası doğru çıktı! İkili mekan çıkışı böyle görüntülendi | Video 06.09.2022 | 09:12
Talihsiz kaza! Demet Akalın konserde böyle düştü | Video 00:15
Talihsiz kaza! Demet Akalın konserde böyle düştü | Video 05.09.2022 | 13:37
Hadise sahnede gözyaşlarına boğuldu | Video 00:52
Hadise sahnede gözyaşlarına boğuldu | Video 04.09.2022 | 12:06
Şarkıcı Hüseyin Tatlı: “Abim, ‘İmparator’ olma özelliğini akşam sahneye çıkarak gösterdi | Video 03:51
Şarkıcı Hüseyin Tatlı: “Abim, ‘İmparator’ olma özelliğini akşam sahneye çıkarak gösterdi" | Video 04.09.2022 | 09:57
Ünlü şarkıcı İzel sahnede şarkı söylerken bayıldı! İşte o anlar | Video 00:28
Ünlü şarkıcı İzel sahnede şarkı söylerken bayıldı! İşte o anlar | Video 03.09.2022 | 15:08
Mine Tugay’dan sevenlerini korkutan paylaşım! Kaza geçiren Mine Tugay son halini böyle paylaştı | Video 00:10
Mine Tugay'dan sevenlerini korkutan paylaşım! Kaza geçiren Mine Tugay son halini böyle paylaştı | Video 03.09.2022 | 12:01
Merve Boluğur sevgilisi DJ Mert Aydın’dan evlilik teklifi aldı! Duyduğum en güzel evet | Video 00:12
Merve Boluğur sevgilisi DJ Mert Aydın’dan evlilik teklifi aldı! "Duyduğum en güzel evet" | Video 03.09.2022 | 09:52
Son Dakika: Merve Boluğur DJ Mert Aydın’dan evlilik teklifi aldı! Merve Boluğur evleniyor! | Video 00:38
Son Dakika: Merve Boluğur DJ Mert Aydın’dan evlilik teklifi aldı! Merve Boluğur evleniyor! | Video 02.09.2022 | 23:55
Ece Seçkin Suluova’da hayranlarını coşturdu | Video 03:24
Ece Seçkin Suluova’da hayranlarını coşturdu | Video 02.09.2022 | 08:32
Emine Ün’ün kızı Duru, annesinin izinden gidiyor! Hık demiş burnundan düşmüş | Video 00:15
Emine Ün'ün kızı Duru, annesinin izinden gidiyor! "Hık demiş burnundan düşmüş" | Video 31.08.2022 | 15:51
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı | Video 04:45
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç yakalandı | Video 31.08.2022 | 15:43
Berk Oktay ile evlenmeye hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy’a kına gecesi | Video 01:19
Berk Oktay ile evlenmeye hazırlanan Yıldız Çağrı Atiksoy'a kına gecesi | Video 31.08.2022 | 12:50
Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu mini eteği ile golf turnuvasını salladı Annesinin kızı | Video 00:29
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu mini eteği ile golf turnuvasını salladı "Annesinin kızı" | Video 31.08.2022 | 13:35
Emre Kaya konser sonrası sahneden düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı | Video 02:10
Emre Kaya konser sonrası sahneden düştü! Apar topar hastaneye kaldırıldı | Video 31.08.2022 | 09:10
Demet Özdemir düğünden yeni görüntüleri paylaştı! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğününden kareler | Video 00:53
Demet Özdemir düğünden yeni görüntüleri paylaştı! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününden kareler | Video 30.08.2022 | 22:47
Mehmet Ali Erbil TikTok canlı yayınında ilginç hareketler sergiledi! Takipçilerinden yorum gecikmedi: Delirdin sen iyice | Video 00:51
Mehmet Ali Erbil TikTok canlı yayınında ilginç hareketler sergiledi! Takipçilerinden yorum gecikmedi: "Delirdin sen iyice" | Video 30.08.2022 | 16:36
Serenay Sarıkaya beyaz mini eteğiyle yılan dansı yaptı, o paylaşımına yorum yağdı | Video 00:33
Serenay Sarıkaya beyaz mini eteğiyle yılan dansı yaptı, o paylaşımına yorum yağdı | Video 30.08.2022 | 13:38
Hadise Balıkesir’de konser verdi! Dillere destan güzelliğiyle göz kamaştırdı | Video 00:43
Hadise Balıkesir'de konser verdi! Dillere destan güzelliğiyle göz kamaştırdı | Video 30.08.2022 | 12:31
25 bin kişi Hadise ile coştu! Burhaniye 32. Ören Turizm ve Sanat Festivali’nde Hadise rüzgarı esti | Video 04:15
25 bin kişi Hadise ile coştu! Burhaniye 32. Ören Turizm ve Sanat Festivali'nde Hadise rüzgarı esti | Video 29.08.2022 | 22:55

Son Dakika: İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, yeni bir aşka yelken açtı. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, konsere birlikte el ele gitti ve aşklarını ilan etti. El ele görüntülenen çift, gazetecilerle de röportaj yaptı. İşte Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz’in aşkından ayrıntılar!

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA