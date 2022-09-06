Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım konsere el ele geldi! | Video

Son Dakika: İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, yeni bir aşka yelken açtı. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, konsere birlikte el ele gitti ve aşklarını ilan etti. El ele görüntülenen çift, gazetecilerle de röportaj yaptı. İşte Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz’in aşkından ayrıntılar!