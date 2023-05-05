Şeyma Subaşı imzayı attı, soyadını değiştirdi! "Karşınızda Şeyma Alsaloussi" | Video
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 3 yıldır birlikte olduğu Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlendi. Fas'ın Marakeş şehrindeki nikaha, sınırlı sayıda davetli katıldı. Nikahın ardından Şeyma Subaşı, Instagram'da soyadını değiştirdi.
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