Sibel Can, oğlu Engincan'ın düğününde sahnede döktürdü | Video

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya'ya nisan ayında evlenme teklifi etmişti. 30 yaşındaki Engincan Ural ve Merve Kaya çifti dünyaevine girdi. Bodrum'da gerçekleşen düğüne çok sayıda ünlü isim akın etti. Engincan'ın düğününe hem annesinin hem de babasının çok sayıda ünlü arkadaşı akın etti. Sibel Can oğlu Engin Can'ın düğününde yerinde durmadı. Düğünde sahneye çıkan müzisyenin Rock and Roll şarkısı eşliğinde çılgınlar gibi dans etti.