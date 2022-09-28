Video Magazin Survivor aşıkları Mert Öcal ile Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı! Mert Öcal ile Sude Burcu bugün nişanlandı! | Video
Survivor aşıkları Mert Öcal ile Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı! Mert Öcal ile Sude Burcu bugün nişanlandı! | Video

Survivor aşıkları Mert Öcal ile Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı! Mert Öcal ile Sude Burcu bugün nişanlandı! | Video

28.09.2022 | 21:59

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Survivor aşıkları Mert Öcal ile Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı! Mert Öcal ile Sude Burcu bugün nişanlandı! | Video 00:09
Survivor aşıkları Mert Öcal ile Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı! Mert Öcal ile Sude Burcu bugün nişanlandı! | Video 28.09.2022 | 21:59
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Survivor All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu, bugün evlilik yolunda ilk adımı attı. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Mert Öcal, partide sevgilisi Sude Burcu’ya evlilik teklifi etti. Çift, bugün nişanlandı. Çift, nişanlandıkları o anları sosyal medyadan paylaştı. İşte Mert Öcal ile Sude Burcu’nun nişanından ilk kareler!

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