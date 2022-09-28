Survivor aşıkları Mert Öcal ile Sude Burcu evlilik yolunda ilk adımı attı! Mert Öcal ile Sude Burcu bugün nişanlandı! | Video
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Survivor All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu, bugün evlilik yolunda ilk adımı attı. Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Mert Öcal, partide sevgilisi Sude Burcu’ya evlilik teklifi etti. Çift, bugün nişanlandı. Çift, nişanlandıkları o anları sosyal medyadan paylaştı. İşte Mert Öcal ile Sude Burcu’nun nişanından ilk kareler!