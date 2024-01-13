Ünlü oyuncu Halil Ergün’ün kaza yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı | Video
Ünlü oyuncu Halil Ergün, Şişli’de aracıyla seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek yan şeritteki bir araca çarparak kaldırıma çıktı. Ünlü oyuncunun yaşadığı kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kazanın ardından ünlü oyuncu da çevredekiler de ölümden dönerken, şans eseri kimse yaralanmadı. Kazanın şokuyla aracından inen Ergün, çevresindekilere uzun süre kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatırken, yaşanan kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
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