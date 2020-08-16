Video Spor Abdülkadir Ömür için flaş yorum!

Abdülkadir Ömür için flaş yorum!

Abdülkadir Ömür için flaş yorum!
16.08.2020 | 13:55

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Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün, sakatlıklarla boğuştuğu bir sezon geride kaldı. Milli yıldız için yorumda bulunan Okan Koç, "Abdülkadir Ömür fizik olarak biraz daha gelişse parayla alamazsın" dedi.

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