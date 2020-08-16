Abdülkadir Ömür için flaş yorum!

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün, sakatlıklarla boğuştuğu bir sezon geride kaldı. Milli yıldız için yorumda bulunan Okan Koç, "Abdülkadir Ömür fizik olarak biraz daha gelişse parayla alamazsın" dedi.