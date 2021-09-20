Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımımız yurda döndü | Video

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı 6-0 mağlup eden ve Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız yurda döndü. Üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı İstanbul'da yüzlerce kişi karşıladı.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup eden ve Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız yurda döndü. Üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı İstanbul'da yüzlerce kişi karşıladı.