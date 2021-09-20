Video Spor Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımımız yurda döndü | Video

Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımımız yurda döndü | Video

Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımımız yurda döndü | Video
20.09.2021 | 14:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımıza uçakta sürpriz anons | Video 01:27
Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımıza uçakta sürpriz anons | Video 20.09.2021 | 15:09
Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımız coşkuyla karşılandı | Video 04:27
Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımız coşkuyla karşılandı | Video 20.09.2021 | 14:52
Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımımız yurda döndü | Video 00:15
Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımımız yurda döndü | Video 20.09.2021 | 14:10
Vitor Pereira Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulundu 11:41
Vitor Pereira Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulundu 19.09.2021 | 23:18
Fatih Terim’den Diagne sorusuna yanıt! Taraftara sitem... 12:03
Fatih Terim'den Diagne sorusuna yanıt! Taraftara sitem... 19.09.2021 | 20:13
A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz İstanbul’a geldi 00:46
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz İstanbul'a geldi 19.09.2021 | 19:58
A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, İstanbul’a geldi. 00:46
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, İstanbul'a geldi. 19.09.2021 | 19:31
Sergen Yalçın’dan sakatlık açıklaması! 07:04
Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması! 18.09.2021 | 22:47
Patrice Evra’dan Ronaldo’ya koyunlu video göndermesi 00:17
Patrice Evra'dan Ronaldo'ya koyunlu video göndermesi 17.09.2021 | 13:24
Fatih Terim’den İtalyan gazetecinin sorusuna İtalyanca cevap | Video 04:02
Fatih Terim'den İtalyan gazetecinin sorusuna İtalyanca cevap | Video 17.09.2021 | 13:16
Galatasaray Lazio maçının ardından Fatih Terim: Rakibimizi iyi analiz ettik 29:23
Galatasaray Lazio maçının ardından Fatih Terim: Rakibimizi iyi analiz ettik 17.09.2021 | 12:58
Frankfurt-Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira’dan penaltı yorumu 19:13
Frankfurt-Fenerbahçe maçı sonrası Vitor Pereira'dan penaltı yorumu 17.09.2021 | 01:25
Fatih Terim Lazio maçından sonra konuştu: Oyun üstünlüğüyle... 09:20
Fatih Terim Lazio maçından sonra konuştu: "Oyun üstünlüğüyle..." 16.09.2021 | 23:10
Taylan Antalyalı, Lazio maçı sonrası açıklamalarda bulundu 05:40
Taylan Antalyalı, Lazio maçı sonrası açıklamalarda bulundu 16.09.2021 | 22:58
Galatasaray Lazio maçı CANLI YAYIN? Galatasaray Lazio maçı UEFA Avrupa Ligi canlı izle 07:31
Galatasaray Lazio maçı CANLI YAYIN? Galatasaray Lazio maçı UEFA Avrupa Ligi canlı izle 16.09.2021 | 18:03
Borussia Dortmund maçı sonrası Sergen Yalçın: Takımın temposundan gayet memnunum 12:19
Borussia Dortmund maçı sonrası Sergen Yalçın: Takımın temposundan gayet memnunum 15.09.2021 | 23:28
Christoph Daum’dan Stefan Kuntz açıklaması! Futbol konusunda uzman 13:13
Christoph Daum'dan Stefan Kuntz açıklaması! "Futbol konusunda uzman" 15.09.2021 | 22:57
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı CANLI İZLE! Beşiktaş Dortmund maçı Şampiyonlar Ligi canlı izle 06:38
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı CANLI İZLE! Beşiktaş Dortmund maçı Şampiyonlar Ligi canlı izle 15.09.2021 | 19:15
Halil Dervişoğlu Lazio maçını değerlendirdi: Zor bir rakip ama... 06:40
Halil Dervişoğlu Lazio maçını değerlendirdi: "Zor bir rakip ama..." 15.09.2021 | 18:11
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı CANLI İZLE! Beşiktaş Dortmund maçı canlı izle 04:42
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı CANLI İZLE! Beşiktaş Dortmund maçı canlı izle 15.09.2021 | 17:19

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya’yı 6-0 mağlup eden ve Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız yurda döndü. Üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı İstanbul'da yüzlerce kişi karşıladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup eden ve Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız yurda döndü. Üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı İstanbul'da yüzlerce kişi karşıladı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA