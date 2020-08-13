Beşiktaş, Welinton ile pürüzleri giderdi. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı. Mandev, "Oyuncuyla 950 bin Euro'ya anlaşılmıştı fakat başkan bu rakamın 650 bin Euro'ya indirilmesini istemişti. Oyuncuyla pürüzler giderildi ve 2+1 yıllık anlaşma sağlandı" ifadelerini kullandı.