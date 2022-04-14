Video Spor Beşiktaşlı futbolcu Montero trafik kazası geçirdi! İşte ilk görüntüler | Video
Beşiktaşlı futbolcu Montero trafik kazası geçirdi! İşte ilk görüntüler | Video

Beşiktaşlı futbolcu Montero trafik kazası geçirdi! İşte ilk görüntüler | Video

14.04.2022 | 13:36

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Beşiktaş'ın İspanyol  futbolcusu Montero, Beykoz'da zincirleme kazaya karıştı. Üç aracın karıştığı zincirleme kaza, Kavacık'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero'nun kullandığı otomobil iki araç arasında kaldı. Araçlarda hasar oluştu. Montero'nun kaza sonrası tesislere gidip antremana çıktığı öğrenildi.

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Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Montero, Beykoz'da zincirleme kazaya karıştı. Üç aracın karıştığı zincirleme kaza, Kavacık'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero'nun kullandığı otomobil iki araç arasında kaldı. Araçlarda hasar oluştu. Montero'nun kaza sonrası tesislere gidip antremana çıktığı öğrenildi.

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