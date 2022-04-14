Beşiktaşlı futbolcu Montero trafik kazası geçirdi! İşte ilk görüntüler | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
00:40
02:50
Maçın bitti, saha bir anda karıştı | Video 14.04.2022 | 12:10
00:46
Teknik direktör kadın hakeme kafa attı! Brezilya'da skandal... 12.04.2022 | 11:10
04:48
Son dakikalarında gerginleşen maç, soyunma odası girişine de taşındı | Video 11.04.2022 | 15:33
02:07
11:33
00:38
00:36
02:35
GALATASARAY HABERLERİ | Derbiden sonra Domenec Torrent: Ben gelmeden önce... 11.04.2022 | 09:29
03:05
06:29
01:37
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti! | Video 04.04.2022 | 15:02
02:34
Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı | Video 03.04.2022 | 15:17
05:05
03:42
İsmail Kartal: "Ben ikinci adam olmam" 02.04.2022 | 20:30
00:48
06:51
02:06
Ahmet Metin Genç, Medicalpark Stadyumu’ndan bir kez daha uyardı! | Video 01.04.2022 | 12:14
Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Montero, Beykoz'da zincirleme kazaya karıştı. Üç aracın karıştığı zincirleme kaza, Kavacık'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero'nun kullandığı otomobil iki araç arasında kaldı. Araçlarda hasar oluştu. Montero'nun kaza sonrası tesislere gidip antremana çıktığı öğrenildi.