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Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, mazbatalarını aldı | Video

Beşiktaş’ta Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, mazbatalarını aldı | Video

06.01.2025 | 13:40

Beşiktaş’ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

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Beşiktaş Kulübü'nde 29 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

SERDAL ADALI: "YENİ DÖNEMİN BEŞİKTAŞ İÇİN GÜZEL GÜNLERİN BAŞLANGICI OLACAĞINA İNANIYORUM"
Mazbatasını Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar'ın elinden alan Başkan Serdal Adalı, konuşmasında, "2025 yılının Beşiktaş camiasına hak ettiği güzellikleri getirmesini diliyorum. Tarihimizin en yüksek katılımlı genel kurulunda göreve seçilmenin gurunu yaşıyoruz. Beşiktaş'ı bizlere emanet eden genel kurul üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan, Beşiktaş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bize verilen emanete layık olacağız. Yeni dönemin Beşiktaş için güzel günlerin başlangıcı olacağına inanıyorum" cümlelerine yer verdi.

TEVFİK YAMANTÜRK: "BİZ DEVAMLI DALGAYA KARŞI YÜZÜYORUZ"
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk de siyah-beyazlı kulübün zor bir dönemden geçtiğini dile getirdi. Yamantürk, "Hepimize hayırlı olsun. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bana deseler ki hayatta kimi yerinde olmak istemezdin, başkanın yerinde olmak istemezdim. Çünkü nelerle karşılaşacağını bilmiyor ama bu işin üstesinden geleceğini inanıyorum. Burada ciddi bir kamuoyu baskısı var ama bunu da göğüsleyecek karakterde olduğunu biliyorum. Bunların üstesinden bu kulüp, camia kalkar. Benim gördüğüm sıkıntı maalesef makama gelenler, makamı kendilerine ait zannediyorlar. Biz devamlı dalgaya karşı yüzüyoruz, bu dalgayı da biz oluşturuyoruz. Çok ciddi bir emaneti yönetmek üzere buraya geldiniz. İnşallah çok başarılı olursunuz. Buna kalpten inanıyorum. İnşallah emaneti layık olduğu yerlere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:
Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı
Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

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