Cafu karantinada şov yaptı

Brezilya futbolunun efsane ismi Cafu, corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle evinde geçirdiği günlerde klasından hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi. Cafu'nun evinde yaptığı hareket, 2000'li yıllarda Roma-Lazio karşılaşmasında Pavel Nedved ve Diego Simeone'ye yaptığı hareketi hatırlattı.