Fenerbahçe rekora koşuyor! Seri 17 maça çıktı | Video

Son olarak geçtiğimiz sezon 5 Şubat'ta Kadıköy'de Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile başlayan yükselişini Jorge Jesus ile sürdürüyor. Tam 17 maçtır yenilmeyen, bu süreçte 13 galibiyet ve 4 beraberlik alan Fenerbahçe gözünü Aralık 2010 ile Ekim 2011 arasındaki 27 maçlık yenilmezlik serisini geçmeye dikti.