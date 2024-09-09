Video Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, İstanbul'a geldi | Video
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, İstanbul'a geldi | Video

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, İstanbul'a geldi | Video

09.09.2024 | 10:15

Fenerbahçe'nin kiralık transferi için prensip anlaşmasına vardığı Filip Kostic, İstanbul'a geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet ettiği Filip Kostic, bugün özel uçakla saat 23.00 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Yıldız futbolcu havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Kostic, sarı-lacivertli taraftarların yanına giderek üçlü çektirdi. Sırp futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Oyuncunun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.
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