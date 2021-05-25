Merih Demiral'dan Burak Yılmaz itirafı! "Burak Ağabey'in gollerini gösteriyorum..."

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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ve A Milli Takım'ımızın formasını giyen Merih Demiral, milli takım kampı için geldiği Antalya'da açıklamalarda bulundu. EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile oynayacağımız karşılaşma hakkında konuşan yıldız oyuncu, "İtalyanlarla konuşuyoruz, bizden çekiniyorlar" ifadelerini kullandı.