Video Spor Montella: "Negatifliğe yer vermiyoruz" | Video
Montella:

Montella: "Negatifliğe yer vermiyoruz" | Video

17.11.2024 | 08:36

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, eşitlikle sona eren Galler maçının ardından yaptığı açıklamada, "Negatifliğe yer vermiyoruz. Bugün galip gelmek isterdik. Avantajımız var" dedi.

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Kayseri'de ağırladığı Galler ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, muazzam bir performans gösterdiklerini belirterek, "Kaleye 25 tane şutumuz var, rakibin 4 şutu var. Böyle bir performans göstermek beni gururlandırıyor. Soyunma odasında herkesi üzüntülü gördüğümüzde, yüreğimizi sahaya koyduğumuzu görünce mutlu oluyorum. İleride böyle devam edeceğiz" diye konuştu..

Hakan Çalhanoğlu'nun ikinci yarıda oyundan alınmasına ilişkin konuşan Montella, "Hakan'ı sahadan almak çok zor. Dünyada herhangi bir takıma koyun çıkarmak istemezsiniz. Domine eden bir futbolcu. Sahada ufak bir sakatlık oluştu. O yüzden çıkarmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

"NEGATİFLİĞE YER VERMİYORUZ"
Montella, beraberliğin değerli olabileceğini düşündüklerini vurgulayarak, "Negatifliğe yer vermiyoruz. Gerçekçi olmamız lazım. Bugün galip gelmek isterdik. Avantajımız var. Geçmiş maçlarda verdiğimiz emeklerden dolayı avantajımız var. A ligine çıkmak gibi hedefimiz var. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BU SORUMLULUĞU ALDIĞI İÇİN KENDİSİNİ KUTLUYORUM"
Vincenzo Montella, Kerem'in kaçırdığı penaltının sorulmasına üzerine, "1 dakika öncesinde oyundan Arda'yı almıştım. Arda da vuruyor. Kerem de çok iyi vuruyor. Orkun da kullanıyor. Penaltıyı sorumluluğu alan ve yüreğini ortaya koyan futbolcular kaçırır. Bu sorumluluğu aldığı için kendisini kutluyorum. Futbolun bazı enstantanelerde okunabilir bir oyun olduğunu söyleyebiliriz kaliteli bir takıma karşı oynadık. Her şeye rağmen 25 tane şutumuz var. Sadece golü atamadık. Atsaydık başka bir şey konuşuyor olacaktık. Arda'yı sahadan almak zor bir iş. Onu hiçbir zaman çıkarmak istemezseniz. Dahice ve hızlı oynayabilen bir futbolcu. Uzun zamandır devamlı bir şekilde oynamayan bir futbolcumuz. O yüzden fiziksel olarak devamını getiremeyeceğini düşündüm. Kaan bize fiziksel güç kattı. Kendi gücü ile orta sahayı toparladı" diye konuştu.

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