Selçuk Bayraktar, Uluslararası Girişim Zirvesi’nde konuştu | Video
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TEKNOFEST’te düzenlenen Uluslararası Girişim Zirvesi’nde konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Milli ve özgün olursak bunun yanında etik ve ahlaka riayet edersek geleceğin trendlerine de odaklanmışsak dünyanın en iyisini yapmamamız için hiçbir sebep yok” dedi.
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'tin ikinci gününde Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi düzenleniyor. Zirvede konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İnsansız hava araçlarının serüvenini anlattı. Selçuk Bayraktar, " Biz burada yola çıkarken, Türkiye'de biz bunları ancak dışarıdan alabiliriz diyen bir anlayış mevcuttu. Savunma Sanayiini düşünecek olursak büyük ölçekte, büyük oranda yüzde 85'den neredeyse üzerinde yurt dışına bağımlılık söz konusuydu. Nasıl yola çıktık; ne yaparak yapalım fikri hakları ve tasarımı bize ait olsun özgün olsun. En iyi eser olmaya bilir ama en azından kendimize güvenmemiz açısından, ilk gün belki en iyi eseri geliştirmesek de kendimize has bir eseri geliştirmiş olacağımızdan bu var olan öz güven problemini yüksek teknolojideki anlayışıyla yola çıktık. Buradaki genç arkadaşlarıma bunu tavsiye etmek istiyorum. Daha yolun başında olan girişimleri açısında Ne yaparsanız yapın sistem sizi yanlış yollara zorlasa da asla hak bildiğiniz yoldan etikten ve ahlaktan ayrılmayın. Alnınız açık başınız dik sonuna kadar mücadele edin. Dünya da teknolojinin dönüşümleri yeni dönüşümlerin geldiği yeni paradigmaların geldiği dönemleri yaşıyoruz. Biraz ben bunu sörf dalgalarına benzetiyorum. Dalga doğarken ön tarafta kaldığınızda hep bu avantajınıza oluyor. Bizim insansız hava araçlarında ki hikayemizde biraz böyle. Bugünün bitmiş yarışlarına değil, geleceğin trendlerine odaklanmanızı tavsiye ediyorum. İlk günden itibaren dahi dedik ki :Milli ve özgün olursak bunun yanında etik ve ahlaka riayet edersek geleceğin trendlerine de odaklanmışsak dünyanın en iyisini yapmamamız için hiçbir sebep yok. Buna hep inandık ve o şekilde çalıştık" dedi.