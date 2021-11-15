2022 yılı asgari ücret zammı ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan son olarak dün "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" derken 3600 ek göstergeyle ilgili de tarih vermişti. Bugün ise AK Parti'de A takımı 2022 asgari ücret zammının da içerisinde olduğu kritik konuları görüşmek üzere bir araya geliyor.