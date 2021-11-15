Video Türkiye 2022 yılı asgari ücret zammı ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi!
2022 yılı asgari ücret zammı ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi!

2022 yılı asgari ücret zammı ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi!

15.11.2021 | 09:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

2022 yılı asgari ücret zammı ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi! 01:38
2022 yılı asgari ücret zammı ve 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi! 15.11.2021 | 09:46
Hava Durumu 15-11-2021 01:30
Hava Durumu 15-11-2021 15.11.2021 | 08:00
MSB duyurdu! Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 27 terörist etkisiz hale getirildi | Video 07:38
MSB duyurdu! Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 27 terörist etkisiz hale getirildi | Video 14.11.2021 | 11:30
Hava Durumu 14-11-2021 01:30
Hava Durumu 14-11-2021 14.11.2021 | 08:00
Dünyaca ünlü savaş oyununda Kur’an-ı Kerim skandalı! 01:21
Dünyaca ünlü savaş oyununda Kur’an-ı Kerim skandalı! 13.11.2021 | 19:57
Bağcılar’da oto galeriye silahlı saldırı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti 00:59
Bağcılar'da oto galeriye silahlı saldırı: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti 13.11.2021 | 19:52
Başkan Erdoğan’dan Çanakkale Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalar: Bunlardan Atatürkçü olmaz 53:16
Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalar: Bunlardan Atatürkçü olmaz 13.11.2021 | 18:40
Başkan Erdoğan Çanakkale Toplu Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu 46:43
Başkan Erdoğan Çanakkale Toplu Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu 13.11.2021 | 17:56
CHP’den küfürbaz Lütfü Türkkan’a destek, küfürbaz vekili savunan Meral Akşener’e övgü! 01:20
CHP'den küfürbaz Lütfü Türkkan'a destek, küfürbaz vekili savunan Meral Akşener'e övgü! 13.11.2021 | 16:00
SON DAKİKA: Çanakkale’de tarihi anlar... Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün son tabliye montajını yaptı 07:14
SON DAKİKA: Çanakkale'de tarihi anlar... Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajını yaptı 13.11.2021 | 15:23
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni’nde önemli açıklamalar 12:17
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde önemli açıklamalar 13.11.2021 | 15:05
PKK’nın kış üslenmesine Eren-1 Kış Operasyonu darbesi 00:19
PKK’nın kış üslenmesine Eren-1 Kış Operasyonu darbesi 13.11.2021 | 14:50
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in ailesi ile görüştü 02:21
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesi ile görüştü 13.11.2021 | 14:25
Başkan Erdoğan da katılıyor! 1915 Çanakkale Köprüsü’nde kritik aşama... 03:21
Başkan Erdoğan da katılıyor! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kritik aşama... 13.11.2021 | 13:56
İzmir Kemalpaşa Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda 3 tutuklama 00:55
İzmir Kemalpaşa Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 3 tutuklama 13.11.2021 | 09:59
Hava Durumu 13-11-2021 01:30
Hava Durumu 13-11-2021 13.11.2021 | 08:00
Bakan Soylu AFAD’ın mobil uygulamasını tanıttı 02:34
Bakan Soylu AFAD'ın mobil uygulamasını tanıttı 12.11.2021 | 23:32
Kayseri’de sağlık çalışanına saldırı! İstediği ilacı yazmayınca darbetti 01:47
Kayseri'de sağlık çalışanına saldırı! İstediği ilacı yazmayınca darbetti 12.11.2021 | 23:17
Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda mehter takımının çaldığı marşı dinledi 02:14
Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda mehter takımının çaldığı marşı dinledi 12.11.2021 | 22:15
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Erdoğan Türk dünyasının lideri 01:54
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Erdoğan Türk dünyasının lideri 12.11.2021 | 21:57

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan son olarak dün "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" derken 3600 ek göstergeyle ilgili de tarih vermişti. Bugün ise AK Parti'de A takımı 2022 asgari ücret zammının da içerisinde olduğu kritik konuları görüşmek üzere bir araya geliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA