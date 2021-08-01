3 ilde yangınlar devam ediyor! Muğla'da alevler korkutucu boyutta, vatandaşlar tahliye ediliyor

Türkiye'de art arda çıkan yangınların çoğu kontrol altına alınırken; Antalya, Tunceli ve Muğla'da toplam 6 yangın devam ediyor. Özellikle Muğla'da alevlerin boyutu korkutucu seviyeler ulaştı. Marmaris’teki yangın Hisarönü ve Orhaniye mahallesinde devam ederken, Muğla’da da 3 ayrı noktada söndürme çalışmaları devam ediyor. Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Beyciler Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılıp Bodrum'a ulaştı. Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahalleri boşaltıldı. Öte yandan saat 18.00 sıralarında Menteşe ilçesinde de bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına görevli ekipler ile birlikte gönüllüler de müdahalede bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yangın felaketinde can kaybının 7'ye yükseldiğini bildirdi. İşte Türkiye'deki yangınlarda son durum...