AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yalan haberler mücadeleye zarar verir
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da önemli açıklamalarda bulundu. Yalan haberlerle fitne yayılmasının orman yangınlarıyla mücadeleye zarar verdiğini belirten Çelik, "Hepimiz yeşil vatanı korumak istiyoruz. Bir kişiye, bitkiye, toprağa zarar gelse kahroluyoruz. Dolayısıyla hepimizin sorumlu davranması gerekiyor." dedi. İşte detaylar...